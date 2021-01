Ferien-Unterricht droht ein Flop zu werden

Nur noch gut eine Woche Heimunterricht, dann sind Semesterferien. Für Schüler mit Aufholbedarf soll es in dieser Woche Förderunterricht geben. Doch in Salzburg scheinen sich weder Lehrer noch Eltern für die Zusatz-Stunden zu begeistern. In der Bildungsdirektion gibt es kaum Anmeldungen und die Freiwilligkeit des Lehrpersonals hält sich in Grenzen. Es droht ein Flop.