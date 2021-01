Mikl-Leitner: 900 Mio. € für 53.000 Arbeitsplätze

„Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich ist 2020 am besten durch die Krise gekommen“, so Mikl-Leitner bei der Online-Arbeitsklausur der niederösterreichischen Volkspartei. Und auch dieses Jahr werde das Land trotz oder gerade wegen der Pandemie an geplanten Projekten festhalten und 900 Millionen Euro investieren. Damit werde ein Gesamt-Investitionsvolumen von rund 3,6 Milliarden Euro ausgelöst und 53.000 Arbeitsplätze gesichert, gab man am Mittwoch nach der Regierungsklausur bekannt.