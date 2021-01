Seniorin von Internet-Liebe betrogen

Denn nachdem er seinem gutgläubigen Opfer eine Zeit lang das Blaue vom Himmel versprochen hatte, ging der Kriminelle einen Schritt weiter. Er stellte der betagten Frau sogar ein Millionenerbe in Aussicht. Doch damit dieses auch zu ihr gelangt, seien einige Kosten abzudecken. Die Frau überwies also Beträge auf Konten ins Ausland. Doch die erhoffte Post wollte nicht kommen. „Sie wurde wohl abgefangen, es ist weiteres Geld notwendig“, erklärte ihr der Gigolo. In Summe flossen 130.000 Euro, ehe im Jänner endlich Anzeige erstattet wurde.