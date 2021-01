Schopp ließ die „Steirerkrone“ ins Sperrgebiet

Denn in der Regel machen die Bundesligaklubs bei den Abschlusstrainings immer die Schotten dicht, Medienvertreter und Zaungäste sind Personae non gratae. Der Hartberg-Trainer machte freundlicherweise eine Ausnahme.



Gesunder Optimismus

Nach Videostudium und knackigen Aufwärmübungen ging’s ans Eingemachte, impfte Schopp seinen Mannen den taktischen Schlachtplan für heute ein. Nach dem gelungenen Auftakt am Samstag beim WAC (0:0) machen die Oststeirer sich heute mit einer gesunden Portion Optimismus auf nach Graz. Schopp: „Das Derby gibt uns gleich die Möglichkeit, unsere gute Auswärts-Leistung zu bestätigen.“