Ex-Bürgermeister von Ybbs nimmt doch ganz Abschied

Nach einem „Höllenjahr“ zieht sich Alois Schroll nun doch komplett aus der Gemeindepolitik in Ybbs an der Donau zurück. Wie berichtet, war der Mostviertler im Jänner für viele überraschend als Bürgermeister zurückgetreten – am Montag gab er auch seine Verzichtserklärung für das Gemeinderatsmandat im Rathaus ab.