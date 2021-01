Bisher rund 450 Flachauer bei Tests

Nach einem am Donnerstag bekannt gewordenen Corona-Cluster bei einem Skilehrerkurs in Flachau (Pongau) waren bis Freitagabend 42 mittels PCR-Test bestätigte Fälle bekannt. Der Ausbruch hatte zuletzt hohe Wellen geschlagen. Skilehrerkurse in Salzburg wurden bis auf Weiteres abgesagt. Den Gemeindebewohnern von Flachau wurde am Sonntag ein kostenloser Schnelltest ohne Voranmeldung angeboten.