Ein Eldorado für die Jungen

Siehe da: Die Mozartstädter sind hierzulande die klare Nummer eins. Mit 26,01 Prozent an Einsatzzeiten für Kicker vor ihrem 21. Geburtstag lebt Jesse Marsch die Klubphilosophie des Tabellenführers. Der US-Amerikaner fordert und fördert Zukunftshoffnungen wie kein zweiter Trainer in Österreich. „Dass so viele U21-Jungs nachrücken, erzeugt Konkurrenzkampf. Das ist unsere Art von Fußball“, erklärt der 47-Jährige.