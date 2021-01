Bei der Massage Frauen belästigt

Drei Opfer führt die Staatsanwaltschaft im Strafantrag an - allesamt Frauen, die Vorwürfe nach sexueller Belästigung erhoben haben. Darunter eine 25-Jährige. Sie war nach einer Knie-Operation Anfang 2016 beim Angeklagten in Behandlung. Doch der Profi soll wenig professionell agiert haben: Die damals 20-Jährige musste sich trotz Knie-Behandlung nackt ausziehen. Neben Avancen, die er ihr machte, soll der Masseur sie auch mit seinen Fingern an der intimsten Stelle berührt haben.