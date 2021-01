Bergretter appellieren an Vernunft der Sportler

Auch Hubschrauber des Bundesheeres im Einsatz

Der 15-Jährige war nach rund 30 Minuten aus den Schneemassen befreit, musste reanimiert und in die Klinik gebracht werden. Vor Ort ging die Suche mit rund 20 Bergrettern, Lawinenhunden und anderen Helfern weiter. Die Einsatzkräfte hatten Unterstützung vom Bundesheer. „Weil am Wochenende die Lawinensituation kritisch war, wurde eine Alouette3 in Vomp stationiert. Außerdem war gerade eine Agusta-Bell 212 – ein Transporthubschrauber – von Vorarlberg nach Linz unterwegs. Auch diesen haben wir angefordert und konnten so mit zwei Maschinen rasch Einsatzkräfte zum Lawinenkegel fliegen“, schildert Bundesheersprecher Frank Nalter.