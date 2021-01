Jugendliche ausgeraubt: Mutmaßliche Täter gefasst

Ein Überfall auf zwei Jugendliche zwei Tage vor Weihnachten in Innsbruck konnte nun geklärt werden. Ein 14-jähriger Tiroler und eine Begleiterin (15) hielten sich am 22. Dezember gegen 17.30 Uhr am Landhausplatz in Innsbruck auf, als sie plötzlich von zwei, vorerst unbekannten, Burschen bedroht wurden. „Einer der Burschen drohte den beiden Opfer mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld“, hieß es seitens der Polizei. Das Mädchen gab dem Burschen daraufhin aus Angst einen 5-Euro-Schein.