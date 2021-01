Northland: China fliegt auf Outdoor-Mode aus Graz

Das Haus in der Grazer Grabenstraße wirkt relativ unspektakulär. Irgendwo am Gelände muss aber wohl ein Jungbrunnen versteckt sein. Denn der Herr des Hauses fällt rein optisch in die Kategorie „Berufsjugendlicher“ - und das im besten Sinne des Wortes. Seine 51 Jahre sieht man Arno Pichler jedenfalls nicht an. Der Grazer ginge gleichzeitig als perfektes Testimonial für sein Unternehmen durch.