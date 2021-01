Firmen-Erbin vom Ehemann beim Kochen erschossen!

Warum nur? Das fragen sich alle in Anger bei Weiz. Die idyllische 4000-Einwohner-Gemeinde in der Oststeiermark steht nach der furchtbaren Bluttat am Sonntagnachmittag unter Schock. Ein 64-Jähriger hatte seine 61-jährige Gattin, Erbin einer bekannten Möbelfirma, in der Küche mit einem Kopfschuss getötet.