Die große Angst vorm Sitzenbleiben

Geregelter Alltag fehlt

„Fakt ist, dass es momentan viele Kinder in jeder Altersstufe gibt, die unter den vorherrschenden Bedingungen in irgendeiner Form leiden“, sagt dazu Claus Kastner, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark-Ost. An fehlendem Auffassungsvermögen würde es bei den meisten Betroffenen nicht mangeln, vielmehr haben immer mehr Kinder mit der nicht vorhandenen Struktur ihre liebe Not.