Trauriges Aus: Ziegelwerk in Apfelberg stillgelegt

Etwa 65 Millionen Stück Mauernziegel wurden zuletzt jährlich in Apfelberg produziert, das entspricht laut Wienerberger-Sprecher Wilfried Lechner etwa 1600 Einfamilienhäusern. Als problematisch habe sich aber die Qualität des in Apfelberg gewonnenen Tons erwiesen. „Wir haben 70 Prozent oder mehr Ton zuletzt zukaufen müssen“, so Lechner. Auch bei Probebohrungen in der Region wurden keine Produkte in besserer Qualität gefunden.