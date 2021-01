Jetzt bestätigt: Briten-Mutation auch in Salzburg

Die seit Wochen besonders hohen Infektionszahlen in Salzburg waren ein Vorbote der britischen Mutation. Infektiologe Richard Greil vermutete bereits, dass die neuartigen Coronaviren auch in Salzburg bereits umgehen und schickte mehrere Proben zur DNA-Analyse österreichischen Gesundheits-Agentur Ages. Am Montagnachmittag lag das Ergebnis vor und bestätigte den Verdacht: Bei zwei von 18 eingeschickten Proben von Patienten der Salzburger Covid-Station wurde die Mutation nachgewiesen. Auch Untersuchungen von Abwasser-Proben brachten ein erschreckendes Ergebnis: Bei den Kläranlagen der Reinhalteverbände Salzach-Pongau und Tennengau-Süd wurden ebenfalls Spuren der Mutation nachgewiesen. Besonders hoch in die Virenlast im Pongauer Abwasser: Stammten am 27. Dezember noch 16,11 Prozent der gefundenen Corona-Viren der britischen Mutation ab, so waren es eine Woche später schon 54,82 Prozent - also mehr als die Hälfte!