Kulturgenuss nur noch als Stream

Die Universität Mozarteum rückt heuer ihren Namensgeber Wolfgang Amadé Mozart in den Fokus: „Zur Aufführung gelangen im Laufe des Jahres alle Werke, die Mozart in seinem letzten Lebensjahr komponierte, sowohl in originaler Gestalt als auch als Inspirationsquelle für verschiedenste Formate.“ Auftakt des neu gegründeten Mozartforums 2021 ist die Premiere de Oper „La clemenza di Tito“. Sie wird am 1. Februar um 19 Uhr live auf der Website der Salzburger Kunstuni gestreamt.