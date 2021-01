Neue Stadtchefin zeigte bereits „Macherqualitäten“

„Krone“-Leser wussten es bereits: Mit Eunike Grahofer wurde im Rathaus jene Frau präsentiert, die in der Gemeinderatssitzung am 28. Jänner zur ersten Bürgermeisterin von Waidhofen an der Thaya gewählt wird. Mit Elan und Zielstrebigkeit hat sie sich jetzt schon stadtregierungsintern den Ruf als „Macherin“ geholt.