Opfer muss zum 3. Mal aussagen

Dieses Rechtsmittel führte nun zur Aufhebung des Urteils durch das Höchstgericht. Grund waren rechtliche Feinheiten in puncto der Fragen an die Geschworenen. Folge: Der Prozess muss mit neuen Geschworenen nochmals neu durchgeführt werden. Heißt: Das Opfer muss jetzt ein drittes Mal schildern, wie an jenem April-Tag vor mittlerweile fast drei Jahren drei maskierte Räuber ihn fesselten, schlugen und bedrohten. Deswegen leidet er bis heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Zwei Täter sind übrigens noch immer flüchtig.