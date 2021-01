Unfall mit Milchtankwagen anstatt Skitour

In der Kurve krachte es

Eine Kollision war in einer Kurve unvermeidbar, wodurch am Wagen des Wieners Totalschaden entstand. Der LKW musste mittels Schleppstange von der FF Krieglach von der Unfallstelle verbracht werden. Während der Lenker des Milchwagens (24) unversehrt blieb, begab sich der 40-Jährige in ambulante Behandlung ins LKH Hochsteiermark. Kurz darauf wurde er in häusliche Pflege entlassen.