60-Jähriger von umfallenden Baum schwer verletzt

Aufgrund der Unwegsamkeit des Geländes war eine notärztliche Versorgung und anschließende Rettung nur mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 möglich. Am Einsatz waren jedoch auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niklasdorf, der Bergrettung Leoben, des Roten Kreuzes und der Alpinpolizei beteiligt. Der Verletzte wurde in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, geflogen.