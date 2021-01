Deutsche Polizei stellte zehn Kilo Heroin sicher

Die Polizei in Deutschland hat am Sonntag kurz nach dem Grenzübergang Walserberg in Piding (Berchtesgadener Land) zehn Kilo Heroin im Wert von mehreren hunderttausend Euro sichergestellt. Die Beamten waren bei der Kontrolle eines 51-jährigen Serben auf der deutschen Autobahn A8 stutzig geworden, weil dieser gleich vier Handys bei sich hatte. Daraufhin nahmen sie den Wagen genauer unter die Lupe, berichtete das Bayerische Landeskriminalamt am Donnerstag.