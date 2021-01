Steirerin mit Behinderung wartet auf Impfung

"Ich möchte, dass Sarah so schnell wie möglich geimpft wird – wenn sie nicht zur vulnerablen Gruppe gehört, wer dann?“, sagt Sarahs Vater Franz. Der Grazer ist verzweifelt: Es gebe keine Informationen, wann Sarah dran sein könnte. Ihr Leben muss die Familie extrem einschränken – die Kontakte halten sie so gering wie möglich, seit November benutzen sie nicht einmal mehr öffentliche Verkehrsmittel. „Ich kann nicht abschätzen, was passieren würde, wenn sie sich mit dem Virus ansteckt“, sorgt sich der Vater.