Fini Platzer: Ein Leben nur für die Keramik

Heutzutage ist es dank „Google“ und anderweitiger Suchmaschinen ein Leichtes geworden, Nachforschungen anzustellen. Wofür man früher Bibliotheken, Archive und Zeitzeugen aufsuchen musste, genügt heute ein Klick auf die „Enter-Taste“ und fast alles wird transparent und nachvollziehbar. Nicht so im Falle der am 5. Mai 1913 in Innsbruck geborenen und 80 Jahre später in Thaur verstorbenen Künstlerin Fini Platzer. Über sie spuckt das „globale Gedächtnis“ Internet wenig bis gar nichts aus.