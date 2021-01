Klirrend kalte Temperaturen im Lungau

In der Lungauer Gemeinde wurden -23,4 Grad gemessen, und sie ist damit österreichweit in den vergangenen 24 Stunden einer der kältesten Orte. Doch nicht nur in St. Michael ist es klirrend kalt - auch die Gemeinden Tamsweg und Mariapfarr haben mit -20,9 und -10,4 Grad Celsius ordentlich tiefe Minus-Temperaturen erreicht.