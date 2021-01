Sturms „Franz“ brennt - Röcher stand nie am Zettel

„Er hat viele Gefahrenmomente in einem Spiel, eine gute Ballbeherrschung im engen Raum und ist ein stetiger Unruheherd“, lobte Trainer Christian Ilzer. „Francisco hat schon gegen Osijek den Auftrag, den wir im gegeben haben, richtig gut umgesetzt. Jetzt gegen Fehervar war er an zwei Toren beteiligt.“ Ist das Juwel bereits ein Thema gegen den WAC am Sonntag? Da bremst der Coach. „Taktisch gibt’s schon noch Dinge, wo er Probleme hat. Da ist es wichtig - und das gilt für Francisco und für die anderen jungen Spieler - dass sie in das Mannschaftsspiel so integriert werden, dass sie dann so effektiv werden wie ein Kiteishvili oder ein Ljubic. Daran arbeiten wir.“