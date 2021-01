Schon 30.000 Salzburger waren infiziert

Die Infektionszahlen sind immer noch hoch, auch österreichweit sind die Infektionszahlen in Salzburg am höchsten. Nur ist es nicht mehr der Tennengau, der die höchste 7-Tages-Inzidenz (also die meisten Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen) hat, sondern der Lungau mit 538. Das Infektionsgeschehen im Tennengau scheint zurückzugehen - so war die 7-Tages-Inzidenz am Donnerstag noch auf über 600, so ist sie jetzt mit 508 um knapp hundert Infizierte gefallen.