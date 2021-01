Keine Zeit zu sterben: Tiroler Kinos optimistisch

Film-Vorschau auf 2021

Doch auch die Blockbuster, die für heuer anstehen, sollen die Besucher wieder in die Kinos locken. Der heiß ersehnte neue James Bond „Keine Zeit zu sterben“ wird der erste sein und voraussichtlich am 31. März anlaufen. Auch der neue Top Gun dürfte ein Besuchermagnet werden, so wie die Superhelden-Comic-Verfilmung „Black Widow“ von Marvel. Auch für die kleinsten Kinobesucher wird es ein umfangreiches Programm geben. So kommt beispielsweise ein neuer „Minion“-Film auf die Leinwand. Für den Sommer 2021 rechnet man mit normalem Betrieb – fallweise sind die Kinos aber bemüht, wieder das Autokino anbieten zu können.