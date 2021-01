Skitour durch das Wörgetal zum Wetterkreuz

Wir wählen – im Sinn einer Runde – die linke (schattige) Talseite als Zustiegsroute und gehen links vorbei an den Infotafeln einwärts. Die Route zieht hinauf in einen relativ flachen Bereich, hier sollte man Abstand von den steilen Flanken halten. Die Spur leitet in der Folge gemütlich und ohne große Richtungsänderungen dahin. Im Talschluss legt sie einen Rechtsbogen ein, der Schlussanstieg steht bevor. Zum Glück geht es in dem Abschnitt erst kurz vor dem Gipfelplateau ein kurzes Stück knackig empor.