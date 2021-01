77.000 Euro für den Tiroler Verein „WAMS“

Der Tiroler Verein WAMS sammelt mit seinen Containern und Sammelstellen Kleidung, Spielsachen, Sportartikel und vieles mehr. Was mit ihnen passiert, erklärt WAMS-Geschäftsführerin Andrea Romen: „Die Warenspenden werden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgfältig kontrolliert, nach Kategorien sortiert und in unseren WAMS-Läden verkauft.“ Was übrig bleibt, werde teilweise an Secondhandläden in Osteuropa verkauft, informiert Romen.