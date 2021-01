Ein Ansturm der Langläufer mit Abstand

Was im November holprig begann – die Kunstschneeloipe wurde nach zwei Tagen von den Behörden geschlossen –, entpuppt sich nun als „Renner“. „Das Interesse an unserem Langlaufangebot ist sehr groß“, sagt Elias Walser, GF der Olympiaregion. Einerseits sei Langlaufen ein idealer Sport in Coronazeiten, andererseits profitiere das Plateau von der Schneelage. Diese erweist sich zwar nicht als überragend, jedoch allemal besser als etwa im Unterinntal.