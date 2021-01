Sturm und Hartberg legen schon wieder los

Nur 16 Tage nach dem letzten Spiel gegen St. Pölten (3:0) geht es für Sturm heute Vormittag wieder ans Eingemachte. Bis auf ein Duo hat Trainer Christian Ilzer beim Trainingsstart nach der kürzesten Winterpause in der Bundesligageschichte alle Mann Bord. Francisco Mwepu stößt aufgrund einer Hochzeit erst Mittwoch zur Mannschaft, Emeka Eze ist ebenfalls entschuldigt, reist morgen an.



Hammer-Tests

Letzterer könnte vielleicht demnächst seinen Spind doch räumen. „Ich habe mit Emeka vor seinem Heimflug ein gutes Gespräch geführt. Er ist wechselwillig, ich bin zuversichtlich, dass wir einen Abgang hinbekommen“, erklärt Sportchef Andreas Schicker, der auch betont: „Wenn niemand geht, wird auch keiner geholt.“

Verlockende Offerte für Kiteishvili und Co. trudelten noch nicht ein. „Ich bin mit Beratern in Kontakt, aber Konkretes ist bislang nicht dabei. Aber die Transferzeit beginnt ja erst.“ Nur bei der ins Auge gefassten Leihe von Tobias Koch könnte bereits heute eine Entscheidung fallen, wohin die Reise geht.