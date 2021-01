Der Kreischberg ist für die Premiere gerüstet!

Der Saisonstart! Nächste Woche zeigen die besten Snowboarder und Freeskier am Kreischberg beim Weltcup ihre besten Tricks. Am Donnerstag geht es mit der Qualifikation los, Freitag und Samstag Abend finden die Finaldurchgänge statt. Für die Snowboarder ist der Weltcup gleichzeitig der erste Bewerb, da jene in Peking und Copper Mountain abgesagt wurden.