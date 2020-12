Beherbungsverbot: Hoteliers bleiben brav

Der Polizei in Salzburg sind keine Verstöße von Hoteliers gegen das Beherbergungsverbot von Touristen bekannt. „Bis jetzt gibt es keine Anzeigen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf APA-Anfrage. Der Tourismus-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Salzburg, Albert Ebner, meinte dazu, derartige Verstöße seien ihm grundsätzlich nicht bekannt. „Wir sind auch nicht die Behörde beziehungsweise die das kontrollieren. Schwarze Schafe sind uns nicht aufgefallen.“ Die im Internet auf den Buchungsplattformen über Silvester freigeschaltete Anzahl von Zimmern sei irreführend, da viele Betriebe geschlossen hätten und der Hotelmitarbeiter, der das System wartet, oft gar nicht da sei.