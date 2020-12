Luftgüte hat sich heuer verbessert

„Unsere Luft wird immer sauberer“, sieht Umweltlandesrat Stephan Pernkopf aber auch einen längerfristigen Trend. So haben sich die Feinstaubmengen seit 2005 halbiert. Der Tagesgrenzwert wurde heuer in Wiener Neudorf achtmal, in Klosterneuburg fünfmal überschritten.