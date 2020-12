Dr. Wegene Borena: Mit Fakten gegen die Impfangst

Kann die Impfung unsere DNA verändern oder sogar unfruchtbar machen?

Wir haben keine langfristigen Daten, um diese Frage evidenzbasiert zu beantworten. Doch wie vorher erwähnt: Was dieser Impfstoff macht, erleben wir tagtäglich in unserem Leben. Viren infizieren uns und benutzen unser genetisches Material, um sich zu vermehren. Der Impfstoff hat einen ähnlichen Mechanismus mit nur wenigen genetischen Informationen. Man könnte also genau die gleichen Fragen auch bezüglich eine viralen Infektion stellen. Nach bestehendem Wissensstand sage ich: Nein, die Impfung verändert weder die DNA noch macht sie unfruchtbar.