Mega-Feuerwerk auf der Seegrube als Lichtblick

Das spektakuläre Seegruben-Feuerwerk zu Silvester ist gerettet – und zwar von einer Allianz von ÖVP, Für Innsbruck und FPÖ, die im Stadtsenat für einen Mehrheitsbeschluss gegen SPÖ und Grüne sorgten. 40.000 Euro an Kosten fallen für das Mega-Feuerwerk auf der Seegrube an, das heuer vier Minuten statt zwei wie im Vorjahr dauern soll. Ein Schnäppchen sondersgleichen, wenn man sich an die Kosten für die Lasershow auf dem Inn im Vorjahr um 500.000 Euro erinnert.