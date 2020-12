Wirbel um Pläne für den Verkehr im Waldviertel

Nicht negativ bewerten will Jürgen Maier die Absagen an die Autobahn. Als Bürgermeister von Horn findet der VP-Abgeordnete die Anbindung der Stadt an die Bahn und den angekündigten Straßenausbau „super“. Er hätte „aber auch die Autobahn genommen“. Nationalrat Lukas Brandweiner, Obmann des Regionalverbands im Waldviertel, fordert, man sollte über mehr als nur die Verkehrssituation nachdenken: „Vor allem müssen künftig die Lebensqualität für junge Familien erhöht und die digitale Vernetzung ausgebaut werden.“