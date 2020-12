Neue Heimat Tirol baut weltweit größtes Passivhaus

30 „5-Euro-Wohnungen“

Das Ziel von „Passivhaus Plus“ ist es, etwa so viel Energie zu erzeugen wie verbraucht wird. Bis 2022 sollen in der Steinbockallee in Rum 132 Wohnungen gebaut werden, 30 davon sind für eine Bruttomiete von fünf Euro pro Quadratmeter, das so genannte „5-Euro-Wohnen“, vorgesehen.