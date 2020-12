Neos in Tirol bald gleich stark wie die SPÖ

Gesundheit derzeit wichtigstes Thema

Und welche Themen interessieren die Tiroler? An erster Stelle liegen Gesundheit und Pflege, was natürlich dem Thema Corona geschuldet ist. Dahinter folgen Wohnen, Verkehr, Arbeitsplätze, Naturschutz und Bildung. Am unteren Ende der Skala liegen Landwirtschaft, Kultur und Sport. „Die Corona-Krise hat auch bei den vorrangigen Themenbereichen ihre Spuren gezogen. So werden die bisher vorrangigen Themen Wohnen und Verkehr vom nunmehr vorrangigen Thema Gesundheit und Pflege in ihrer Wichtigkeit klar überholt. Auch das Thema Arbeitsmarkt und Arbeitsplätze hat an Wichtigkeit stark zugenommen. Interessant ist sicher auch die Tatsache, dass das Thema Flüchtlinge bzw. Integration durch die Corona-Krise nur mehr von neun Prozent genannt wird, wobei es im letzten Jahr noch bei 16 Prozent lag“, analysiert die Chefin von IMAD, Barbara Traweger-Ravanelli.