Nun auch in der Steiermark über 1000 Todesfälle

In absoluten Zahlen gibt es die meisten Infizierten im Bezirk Graz-Umgebung mit 1545, es folgen Graz und die Südoststeiermark. Mit 137 Infizierten ist der Bezirk Voitsberg derzeit an letzter Stelle, auch Murau und Liezen stehen vergleichsweise gut da. Bei den Neuerkrankten in Relation zur Einwohnerzahl ist die Entwicklung aktuell in den Bezirken Deutschlandsberg, Hartberg-Fürstenfeld und Murtal am bedenklichsten.