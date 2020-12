Ein Dorf lebt in Angst vor dem Feuerteufel

„Wir lebten in Angst“

„Wir lebten in Angst, immerhin hätte es jederzeit wieder so weit sein können. Mit meiner Frau und meiner Tochter habe ich mir einen Notfallplan überlegt, damit das Wertvollste gesichert ist“, erzählt der Pensionist. Auf diesen Notfallplan musste er im März dieses Jahres zurückgreifen.