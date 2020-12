Pistengerät tankt statt Diesel Wasserstoff

Vorreiter bei Innovation

Neben dem „Leitwolf h2Motion“, der in Sachen Antrieb eine Kombination aus Wasserstoffbrennstoffzelle und E-Motor darstellt, schickt Prinoth mit dem „Husky eMotion“ zugleich das neueste, reinelektrische Pistenfahrzeugmodell an den Start. Damit setzt der Hersteller in zwei der zukunftsträchtigsten Energie-Segmente ein imposantes Innovationssignal, das alternative Technologien perfekt auf die herausfordernden Einsätze auf mitunter schwierigem Terrain abstimmt.