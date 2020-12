Titelverteidiger hat Podest im Visier

Neben Christian Schopf und Michelle Diepold brennt Michael Scheikl auf das erste Heimspektakel in dieser WM-Saison. An die Winterleiten hat Scheikl nur die besten Erinnerungen - beim letzten WC-Rennen in Obdach im Jänner kurvte der 31-Jährige zum Sieg.

Ohne Kammerlander

Zeigt: Die Strecke liegt dem Mürztaler. „Nachdem das Starthaus jetzt runtergesetzt worden ist, fehlt eine spektakuläre Kurve. Ich glaub, das Feld wird daher enger zusammenrücken. Ein Podestplatz gleich beim Saisonstart wäre ein idealer Beginn“, sagt der Titelverteidiger vor dem Ritt auf der 860 Meter langen Eisbahn.