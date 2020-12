Millionenauftrag für Grazer Reha-Experten

In diesem Jahr wurde mit 10 Millionen Euro Umsatz erstmals die zweistellige Millionengrenze erreicht. Der größte Teil des Umsatzes werde in Russland, Spanien und der D-A-CH-Region erwirtschaftet. Bis zum Jahr 2025 will man den bisherigen Umsatz verdreifachen, zeigte man sich am Mittwoch optimistisch.