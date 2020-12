Mann flüchtete mit 200 km/h und attackierte Beamte

Positiver Drogenschnelltest

Nachdem es gelungen war, ihn in Zams anzuhalten, verweigerte der 24-Jährige einen Alkotest und attackierte die Polizisten. Daraufhin wurde er festgenommen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv und zeigte THC an. Bei einer klinischen Untersuchung wurde auch die Fahruntauglichkeit des Portugiesen festgestellt, hieß es am Dienstag.