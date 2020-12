Tourengeher stürmen die Tiroler Skipisten

Auch auf dem Seefelder Plateau kommt man schon am Beginn dieses außergewöhnlichen Winters den Pistentourengehern entgegen. Auf der Rosshütte wurden beispielsweise am vergangenen Sonntag die Arbeiten in jenen Bereichen, wo die Tourengeher unterwegs sind, am Morgen vorgezogen. Was die Vorbereitungen für die eigentliche Skisaison betrifft, ist man schon weit. „Wir können uns bereits auf jene Pisten konzentrieren, über die kaum Tourengeher aufsteigen“, sagt Werner Frießer.