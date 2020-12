Mehrere Bäume donnerten auf Pitztaler Landesstraße

Straße in der Nacht wieder freigegeben

Aus diesem Grund fällte die Feuerwehr in Absprache mit der Straßenmeisterei im Bereich der sogenannten „Pfurrmühl“ vorsorglich rund zehn weitere Bäume. Nach den Aufräumungsarbeiten wurde der Streckenabschnitt der L16 noch einmal besichtigt und in Absprache mit dem eingetroffenen Bürgermeister gegen 22.30 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben. „Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde eine örtliche Umleitung über Zaunhof eingerichtet“, erklärt die Exekutive.