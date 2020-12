Ass immer im Ärmel

Egal, ob beim 3:2 n. P. in Dornbirn im Startdrittel bei vier gegen fünf oder noch vor der ersten Pause gar mit zwei Cracks weniger auf dem Eis: Die gerade in der Verteidigung von Ausfällen gebeutelten Eisbullen ließen in Unterzahl erneut nichts rein. Zugegeben gegen die miesesten „Powerplayer“ der ICE Hockey League. Aber Salzburg mischt bereits die gesamte Saison im Penaltykilling einen extrem harten Beton an. In den acht Spielen seit der Corona-Auszeit blitzten die Gegner bei 25 Versuchen ab – einzig Graz gelang ein Powerplay-Tor. Insgesamt klingelte es nur dreimal, lautet die Bulls-Erfolgsquote 93,6 Prozent. Das ist der Liga-Spitzenwert, in Salzburgs Eishockey-Historie einzigartig. Eben ein Ass im Ärmel – das bisher immer stach.