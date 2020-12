Bilanz im Tiroler Handel: Von Ansturm keine Spur

Dank einer von den Sozialpartnern auf die Beine gestellte Verordnung dürfen auch Tirols Geschäfte an den letzten beiden Einkaufssamstagen vor Weihnachten ihre Tore eine Stunde länger offen lassen. Die „Krone“ machte am Samstag einen Lokalaugenschein. Wie sich zeigte, waren die Kaufhäuser für Corona-Zeiten zwar gut besucht. „Mit den Vorjahren ist das aber nicht zu vergleichen“, sagte Simon Franzoi, Spartengeschäftsführer des Handels in der Tiroler Wirtschaftskammer.