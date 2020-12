Wir fordern ein Ende des Pelzhandels!

Es sind Bilder die kaum auszuhalten sind. Füchse und Nerze die aneinandergepfercht ein Dasein - denn als Leben kann es nicht bezeichnet werden - in kleinen Gitterkäfigen verbringen. Ihre Pfoten sind blutig und wund von den kalten dünnen Eisenstäben auf denen sie gehalten werden. Schwerste Verhaltensstörungen die bis zum Kannibalismus führen sind an der Tagesordnung. All dies nur weil es unglaublicher weise noch immer Menschen gibt, die jede Moral und Mitgefühl über Bord werfen wenn es um so genannte modische Accessoires geht.